Nr. 1929

In der vergangenen Nacht brannte in Reinickendorf ein Motorrad. Polizeieinsatzkräfte bemerkten die Flammen an der Yamaha, die unter einer Abdeckplane stand, gegen 0.20 Uhr auf einer Streifenfahrt in der Residenzstraße und löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen.