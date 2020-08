Radfahrer gestürzt und schwer verletzt

Nr. 1928

Schwere Verletzungen erlitt ein Radfahrer heute Vormittag bei einem Sturz von seinem Fahrrad in Marzahn. Bisherigen Erkenntnissen zufolge stürzte der 85-jährige Senior gegen 10.45 Uhr ohne Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmenden beim Abbiegen in der Marzahner Chaussee von seinem Fahrrad und zog sich eine Becken- und Armfraktur zu. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.