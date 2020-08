Kinderwagen in Hausflur angezündet – mehrere Hausbewohner verletzt

Nr. 1922

Unbekannte haben gestern Abend drei Kinderwagen in einem Treppenflur eines Mehrfamilienhauses in Moabit angezündet. Gegen 20.50 Uhr gerieten die unter einem Treppenaufgang abgestellten Kinderwagen in einem Wohnhaus in der Huttenstraße in Brand, woraufhin die Flammen auch auf das Treppengeländer übergriffen. Die Besatzung eines vorbeifahrenden Rettungswagens bemerkte das Feuer und begann zunächst mit einem auf dem Fahrzeug befindlichen Feuerlöscher und mit Unterstützung eines Anwohners, den Brand zu löschen. Weitere zur Unterstützung herbeigerufene Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr löschten letztlich das Feuer in dem Mehrfamilienhaus. Insgesamt 15 Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses, darunter auch Kinder im Alter zwischen fünf und zehn Jahren sowie Erwachsene im Alter zwischen 20 und 61 Jahren, wurden verletzt. Während sechs Personen mit Rauchgasvergiftungen am Ort behandelt werden konnten, mussten neun Personen in Krankenhäuser gebracht und dort behandelt werden. Glücklicherweise erlitt kein Anwohnender lebensgefährliche Verletzungen. Während der Löscharbeiten war die Huttenstraße zwischen der Straße Neues Ufer und Ufnaustraße gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin führt die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung.