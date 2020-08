Fußgänger von Auto erfasst

Nr. 1916

In Gesundbrunnen erlitt in der vergangenen Nacht ein 20-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwere Kopfverletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der alkoholisierte Mann gegen 22.40 Uhr von einer Mittelinsel aus einer wartenden Gruppe heraus auf die Fahrbahn der Schwedenstraße getreten sein. Ein 19-Jähriger, der mit seinem Volvo in Richtung Osloer Straße unterwegs war, erfasste den Fußgänger, der gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde und dann auf die Fahrbahn fiel. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den 20-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.