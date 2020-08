Fahrzeug überschlägt sich – Fahrerin und Radfahrer schwer verletzt

Nr. 1909

Gestern Nachmittag wurden eine Autofahrerin und ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Plänterwald schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr die 31-jährige Skoda-Fahrerin gegen 18 Uhr die Kiefholzstraße in Richtung Elsenstraße. Aus bisher unbekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte sie einen am rechten Fahrbahnrand fahrenden 35-jährigen Radfahrer. Durch die Kollision und den Sturz verletzte sich der 35-Jährige am Bein sowie am Rumpf schwer. Im weiteren Verlauf streifte die Autofahrerin zwei geparkte Pkw und überschlug sich dann mit ihrem Wagen. Die 31-Jährige und ihre Kinder im Alter von einem Jahr und drei Jahren sowie der Fahrradfahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht, wo die 31-Jährige und der 35-Jährige stationär aufgenommen wurden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an und werden durch das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 6 durchgeführt.