Brennende Fahrzeuge

Nr. 1906

In Pankow brannten in der vergangenen Nacht mehrere Fahrzeuge auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Tiroler Straße. Eine 45-Jährige hatte gegen 2.50 Uhr einen brennenden Ford, ein Firmenfahrzeug, bemerkt und daraufhin Feuerwehr und Polizei verständigt. Noch bevor es den Brandbekämpfern gelang das Feuer zu löschen, hatten die Flammen auf sieben weitere Fahrzeuge übergegriffen, von denen sechs hierbei schwer beschädigt wurden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.