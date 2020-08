Sachbeschädigung an Bundesgeschäftsstelle

Nr. 1903

Heute Morgen entdeckte eine Objektschutzstreife der Polizei Berlin eine beschmierte Hauswand in Köpenick. Betroffen ist ein Haus in der Seelenbinderstraße, indem sich auch die Bundesgeschäftsstelle einer politischen Partei befindet. Die an die Fassade in schwarzer Farbe angebrachten Worte erstreckten sich über eine Länge von rund 7 Metern. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.