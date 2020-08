Auto angezündet

Nr. 1900

Unbekannte zündeten in der vergangenen Nacht ein Auto in Niederschönhausen an. Nach bisherigen Ermittlungen bemerkten Anwohner gegen 2.20 Uhr den brennenden VW in der Nähe der Dietzgenstraße und alarmierten die Feuerwehr. Diese löschte die Flammen, die auch einen davor geparkten Renault stark beschädigten. Der VW brannte vollständig aus. Bei dem Halter des VW handelt es sich um ein Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz.