Zwei Männer festgenommen

Nr. 1895

Zivilfahnder nahmen gestern Nachmittag in Schöneberg zwei Männer im Alter von 35 und 28 Jahren fest. Gegen 14.15 Uhr fielen den Einsatzkräften die beiden polizeibekannten Männer in der Kurfürstenstraße auf, als diese ein Fahrzeug eines Paketzustellers beobachteten. Anschließend ging der 35-Jährige in ein Wohngebäude, während der 28-Jährige vermutlich „Schmiere“ stand. Danach liefen die beiden weiter. Als der 35-jährige Mann am Breitscheidplatz eine Geldkarte zum Einsatz bringen wollte, nahmen die Beamtinnen und Beamten die beiden Männer fest. Bei den Durchsuchungen wurden bei dem 35-Jährigen mehrere EC- und Kreditkarten, die auf acht verschiedene Personen ausgestellt wurden und bei dem 28-Jährigen mutmaßlich gestohlene Rezepte für mehrere Medikamente festgestellt. Zudem war das Fahrrad, das der Jüngere mitführte, zur Fahndung ausgeschrieben. Die aufgefundenen Gegenstände und das als gestohlen gemeldete Rad stellten die Einsatzkräfte sicher. Die Festgenommenen wurden in ein Polizeigewahrsam gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden beide der Kriminalpolizei der Direktion 2 überstellt. Die Ermittlungen dauern an.