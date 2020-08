Vom Balkon geschossen

Nr. 1889

Gestern Abend wurden von einem Balkon einer Wohnung in Neukölln Schüsse abgegeben. Zeugen alarmierten daraufhin gegen 20.20 Uhr die Polizei in den Theodor-Loos-Weg. Polizeieinsatzkräfte machten dort eine Wohnung in der ersten Etage als Tatort aus. Da unklar war, ob es sich bei der verwendeten Waffe um eine scharfe Schusswaffe handelte, wurde zur Unterstützung das Spezialeinsatzkommando angefordert. Zwischenzeitlich verließen dann drei Jugendliche und ein Kind die besagte Wohnung, die daraufhin von bereits am Ort eingesetzten Einsatzkräften angehalten wurden. Das SEK wurden daraufhin wieder abbestellt. Anschließend erfolgte eine Durchsuchung der besagten Wohnung, wo eine Schreckschusswaffe und auf dem Balkon eine Patronenhülse entdeckt und beschlagnahmt wurden. Die Erziehungsberechtigten des Jungen im Alter von 13 Jahren und der männlichen Jugendlichen im Alter von zweimal 14 und einmal 15 Jahren wurden zum Ort gerufen, die ihre Schützlinge in Empfang nahmen. Der 35-jährige Vater eines 14-Jährigen teilte mit, dass es sich um seine Waffe handeln würde. Verletzt wurde niemand. Ermittelt wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.