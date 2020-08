Motorradfahrer vom Pkw erfasst und schwer verletzt

Nr. 1879

Gestern Abend wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Gesundbrunnen schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr eine 31-jährige Mercedes-Fahrerin gegen 22 Uhr die Neue Hochstraße von der Hochstraße kommend. Als sie links in die Liesenstraße abbiegen wollte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 25-Jährigen, der mit seiner Honda die Liesenstraße in Richtung Chausseestraße befuhr. Der Zweiradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß und den Sturz Arm- und Beinverletzungen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.