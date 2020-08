Frau in Wohnhaus angegriffen – Mordkommission ermittelt

Nr. 1878

Gestern Abend wurde eine Frau in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichshain lebensgefährlich verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen betrat die 32-Jährige gegen 21.45 Uhr das Haus in der Palisadenstraße, gefolgt von einem ihr unbekannten jungen Mann. In einem der oberen Stockwerke soll der Unbekannte die Frau aus bisher nicht bekanntem Grund plötzlich mit einem scharfen Gegenstand attackiert und dabei lebensgefährlich verletzt haben. Als ein Zeuge auf den Angriff aufmerksam wurde, ließ der Mann von der Verletzten ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 32-Jährige wurde mit Stich- und Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und wird dort stationär behandelt. Die weiteren Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt dauern an und wurden von der 8. Mordkommission des Landeskriminalamtes übernommen.