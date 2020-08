Schwer verletzter Radfahrer

Nr. 1872

Gestern am frühen Nachmittag ist ein Radfahrer bei einem Unfall in Alt-Hohenschönhausen schwer verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen fuhr ein 59-Jähriger mit seinem Skoda auf der Degnerstraße in Richtung Konrad-Wolf-Straße. An der Einmündung der Waldowstraße bog er dann nach links ab. Im Einmündungsbereich kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem 43-jährigen Radfahrer, der auf der Degnerstraße in Richtung Oberseestraße unterwegs war. Der Radfahrer stürzte, wobei er schwere Verletzungen am Kopf, dem Oberkörper, als auch an den Armen und Beinen erlitt. Herbeigerufene Rettungskräfte der Feuerwehr brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär verblieb. Die weiteren Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 6.