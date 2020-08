Nachbarschaftsstreit eskaliert

Nr. 1868

In Westend ist in der vergangenen Nacht ein Streit zwischen Nachbarn eskaliert, sodass schließlich ein 72-Jähriger von Kräften des Spezialeinsatzkommandos festgenommen werden musste. Nach derzeitigen Erkenntnissen war es gegen 0.30 Uhr im Zikadenweg zu einem Streit wegen Lärms zwischen dem 72-Jährigen und mehreren Gästen einer Gartenparty in der Nachbarschaft gekommen. Im Verlauf des Streits soll der 72-Jährige zunächst einen Mann mit einem Messer leicht verletzt haben. Eine ärztliche Behandlung des Leichtverletzten war nicht notwendig. Anschließend soll der 72-Jährige die Gäste mit einer Schusswaffe bedroht haben. Aufgrund der Schusswaffe wurden Spezialeinsatzkräfte angefordert und das Mehrfamilienhaus umstellt. Der Mann öffnete schließlich nach Klopfen selbständig die Tür und wurde von den Polizisten des Spezialeinsatzkommandos widerstandslos festgenommen. In der Wohnung fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe, ein Fleischermesser, und eine Machete. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Der alkoholisierte 72-Jährige gab an, sich nicht an Einzelheiten des Abends erinnern zu können. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er, aufgrund geäußerter Suizidabsichten einem Krankenhaus zugeführt. Die Ermittlungen, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung mit Waffen, dauern an.