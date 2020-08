Pritschenfahrzeug brannte

Nr. 1862

Heute früh brannte ein Fahrzeug in Alt-Hohenschönhausen. Gegen 3.40 Uhr wurde in der Wadowstraße der Nutzer durch die Alarmanlage seines Firmenfahrzeuges, eines Pritschenwagens, geweckt und wenig später auf die Flammen im vorderen Bereich des Mercedes aufmerksam. Rettungskräfte der Feuerwehr löschten die Flammen, die den vorderen Bereich und den Innenraum des Lkw stark beschädigten. Personen wurden nicht verletzt, weiterer Sachschaden war ebenfalls nicht zu beklagen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung dauern an.