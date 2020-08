Junger Mann rassistisch beleidigt und bedroht

Nr. 1847

Heute früh zeigte ein junger Mann in Steglitz eine Bedrohung und Beleidung an. Nach seinen Angaben war er zu Fuß auf dem Heimweg, als er gegen 4 Uhr an der Kreuzung Brentanostraße/Rückertstraße auf eine fünfköpfige Gruppe von Männern traf. Aus der Gruppe heraus soll der 19-Jährige rassistisch beleidigt worden sein. In der Hand von einem der Männer habe er einen Gegenstand aufblitzen sehen, vermutlich ein Messer. Der 19-Jährige soll dann weggerannt sein und habe wenig später die Polizei alarmiert. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.