Sieben Fahrzeuge beschädigt

Nr. 1846

In der vergangenen Nacht haben Unbekannte sieben Pkw in Friedrichshain beschädigt. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten gegen 0.30 Uhr zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma, ein 32-Jähriger und sein zehn Jahre älterer Kollege, zwei Männer auf der Fahrbahn der Rigaer Straße bemerkt. Das beobachtete Duo soll aus Richtung Samariterstraße kommend in Richtung S-Bahnhof Frankfurter Allee gelaufen sein, wobei einer der beiden mit einem Gegenstand beim Vorbeilaufen zwei BMW, zwei Mercedes, einen Nissan, einen VW und einen Skoda beschädigt haben soll. Die beiden Männer entkamen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt erhielt Kenntnis von den Sachbeschädigungen. Die Ermittlungen dauern an.