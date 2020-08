Getreten und geschlagen – Die Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1842

Mit der Veröffentlichung von Fotos bittet die Polizei Berlin um Mithilfe bei der Identifizierung eines Mannes, der am 28. Juni 2018 gegen 17 Uhr an der Kreuzung Turmstraße Ecke Lübecker Straße in Moabit einem mittlerweile 67-Jährigen ins Gesicht geschlagen und einem nunmehr 25-Jährigen mit dem Fuß gegen den Brustkorb getreten haben soll. Anschließend flüchtete der Mann.