Jugendliche tot aufgefunden - Tatverdächtiger stellt sich

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1841

Die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes und die Staatsanwaltschaft Berlin haben gestern Nachmittag die Ermittlungen zu einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Rummelsburg übernommen.

Gegen 14.30 Uhr wurde auf einem Brachgelände an der Rummelsburger Bucht der Leichnam eines 15-jährigen Mädchens aufgefunden, nachdem sich ein 41 Jahre alter Mann kurz zuvor in Begleitung eines Rechtsanwalts auf einem Polizeiabschnitt als Tatverdächtiger gestellt hatte und festgenommen wurde.

Die Ermittlungen dauern an.