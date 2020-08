Auto ausgebrannt

Nr. 1828

In der vergangenen Nacht brannte ein Auto in Britz. Nach bisherigen Erkenntnissen hörten Zeugen gegen 1.25 Uhr einen lauten Knall im Breitunger Weg und entdeckten den in Brand stehenden Audi. Die alarmierten Feuerwehrkräfte löschten die Flammen. Der Wagen brannte vollständig aus. An dem Audi befanden sich gestohlene Kennzeichen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass es sich bei dem Audi um das Fluchtfahrzeug zu dem versuchten Überfall gestern Vormittag auf eine Bank am Bundesplatz handelt. Die Ermittlungen zu der Brandstiftung hat das Fachkommissariat übernommen, das auch die Ermittlungen zu dem versuchten Banküberfall führt.