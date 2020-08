Toilettenhäuschen beschmiert - Festnahme

Nr. 1823

Bei einem mutmaßlichen Graffiti-Sprayer klickten gestern Abend in Friedrichshain die Handschellen. Zivilkräfte beobachteten gegen 20.45 Uhr den Mann, der eine Wand eines Toilettenhäuschens am Boxhagener Platz beschmierte. Sie nahmen ihn vorläufig fest, fanden Farbsprühdosen bei ihm und beschlagnahmten diese. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 31-Jährige am Ort entlassen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.