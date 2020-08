Mutter fremdenfeindlich beleidigt

Nr. 1822

Gestern Abend soll eine Frau in Schöneberg fremdenfeindlich beleidigt worden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 37-jährige Schwangere gegen 19.20 Uhr mit ihrem elfjährigen Kind zu Fuß unterwegs, als sie an der Steinmetz- Ecke Goebenstraße von einem Mann fremdenfeindlich beleidigt worden sei. Die Frau verfolgte ihn daraufhin bis zum S-Bahnhof Yorkstraße. Dort nahmen dann zwischenzeitlich hinzugerufene Polizeikräfte den Tatverdächtigen fest. Der 43-Jährige wurde in ein Gewahrsam gebracht, erkennungsdienstlich behandelt und anschließend entlassen. Während der Anzeigenaufnahme beleidigte der Tatverdächtige auch einen der Polizisten mehrfach. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin.