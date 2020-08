Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 1819

Bei einem Verkehrsunfall in Adlershof ist heute Mittag ein Radfahrer ums Leben gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein LKW gegen 13.15 Uhr die Hermann-Dorner-Allee in Richtung Ernst-Ruska-Ufer. An der Kreuzung zum Ernst-Ruska-Ufer kam der LKW aus noch nicht geklärten Gründen von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Ampelmast und erfasste einen dort wartenden, 35-jährigen Radfahrer. Dieser erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache, die aktuell noch andauern, übernahm der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6.