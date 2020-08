Drei Männer nach Raub festgenommen

Nr. 1817

Polizeikräfte nahmen in der vergangenen Nacht in Mariendorf drei mutmaßliche Räuber fest. Gegen 0.30 Uhr wurde ein 20-Jähriger in der Greinerstraße von drei ihm unbekannten Männern gestoppt. Während einer aus dem Trio ihm ein Messer an den Hals gehalten und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll, habe ein zweiter die Herausgabe seiner Wertsachen gefordert, ihm dann das Handy aus der Hand gerissen und ihm Bargeld aus der Tasche entwendet. Dem Überfallenen gelang schließlich die Flucht und er informierte die Polizei. Bei der Absuche stoppten Polizeikräfte schließlich in der Nähe ein Fahrzeug eines Personenbeförderungsunternehmens, in dem sich drei Männer befanden, auf die die Täterbeschreibung passte. Der 20-Jährige erkannte in den drei 15, 16 und 18 Jahre alten Fahrgästen seine mutmaßlichen Peiniger wieder. Alle drei wurden vorläufig festgenommen und für die weiterermittelnde Kriminalpolizei eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an.