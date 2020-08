Festnahmen nach politischer Schmiererei

Nr. 1812

Polizisten nahmen heute früh zwei Männer und eine Frau in Friedrichshain fest. Gegen 4.30 Uhr beobachteten Polizistinnen und Polizisten das Trio dabei, wie es mit Farbe mehrere politische Parolen an zwei Hauswände von Häusern an der Seumestraße schmierte. Weitere hinzugerufene Polizeikräfte nahmen die zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren sowie eine 24-jährige Frau fest. Die Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatschutz beim Landekriminalamt Berlin.