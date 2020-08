Junge Frau verletzt gefunden

Nr. 1808

Mit schweren Verletzungen wurde eine junge Frau in der Nacht von Freitag zu Samstag in Friedrichsfelde gefunden. Rettungskräfte brachten die 18-Jährige gegen 2.50 Uhr mit Arm-, Bein-, Kopf- und Oberkörperverletzungen von der Straße Am Tierpark zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort gab die junge Frau an, dass sie von einem Auto angefahren worden und dieses anschließend vom Unfallort geflüchtet sein soll. Der Unfallhergang ist bislang unklar. Die Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 6 übernommen.