Landesvertretung attackiert

Nr. 1796

Bislang Unbekannte attackierten vergangene Nacht die Vertretung des Landes Baden-Württemberg in Tiergarten. Angestellte des Objektschutzes der Polizei Berlin hörten gegen 3 Uhr einen lauten Knall aus Richtung der Landesvertretung an der Tiergartenstraße und eilten dorthin. Am Ort sahen sie bis zu zehn maskierte und dunkel gekleidete Personen, die mit Farbe gefüllte Flaschen und Steine gegen die Glaseingangstüren sowie gegen die Fassade warfen. Als die Angreifer die Angestellten bemerkten, flüchteten sie in den Großen Tiergarten. An den Türen und der Fassade entstand Sachschaden. Die Ermittlungen hierzu übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.