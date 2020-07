Fahrzeuge brannten

Nr. 1792

In der vergangenen Nacht brannten mehrere Fahrzeuge in Neukölln. Bisherigen Ermittlungen nach bemerkte eine Anwohnerin gegen 0.10 Uhr zunächst einen in Brand stehenden VW-Transporter in der Elbestraße und alarmierte Polizei sowie Feuerwehr. Das Feuer griff auf zwei Autos, einen BMW und einen VW, über. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Transporter und der VW brannten aus, der BMW wurde stark beschädigt. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.