Aufgebrochener Geldautomat

Nr. 1772

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte einen Geldausgabeautomaten auf und entwendeten die Geldkassetten. Mitarbeiterinnen eines Supermarktes an der Großbeerenstraße in Mariendorf entdeckten heute gegen 5.30 Uhr die Tat und alarmierten die Polizei. Nach den bisherigen Ermittlungen öffneten die unbekannten Täter den Ausgabeautomaten gewaltsam und entwendeten Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Das Geld ist aufgrund auslösender Farbsysteme unbrauchbar. Die Ermittlungen zu dem Einbruch wurden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen und dauern an.