Junger Mann leblos gefunden

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1743

Wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Spandau hat die 2. Mordkommission gestern Abend die Ermittlungen übernommen. Gegen 20.30 Uhr fanden die Eltern ihren 23 Jahre alten Sohn in seinem Zimmer der gemeinsam bewohnten Wohnung im Brunsbütteler Damm ohne Vitalfunktionen auf und alarmierten Rettungskräfte. Eine Besatzung eines Notarztwagens konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen und rief die Polizei hinzu. Aufgrund der Verletzungen und der Auffindesituation besteht der Verdacht eines Tötungsdeliktes. Eine Obduktion des Leichnams soll heute Mittag durchgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.