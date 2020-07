Fahrzeuge in Flammen

Neukölln / Charlottenburg-Wilmersdorf / Lichtenberg

Zu brennenden Fahrzeugen mussten Polizei und Feuerwehr gestern Abend und in der vergangenen Nacht in Buckow, Westend und Neu-Hohenschönhausen ausrücken. Personen wurden in allen Fällen nicht verletzt.

Gegen 21 Uhr hörte eine Passantin einen lauten Knall in einem Parkhaus in der Straße Am Eichenquast. Kurz darauf sah sie Rauch aufsteigen. Die alarmierten Einsatzkräfte löschten den Opel, der erheblich beschädigt wurde. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nußbaumallee brannte gegen 0.20 Uhr ein BMW. Durch das Feuer erlitt der Wagen einen Totalschaden. Da es sich um ein Botschaftsfahrzeug handelt, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ein Anwohner meldete dem Notruf gegen 0.50 Uhr, dass er ein lautes Geräusch von einem Parkplatz in der Wustrower Straße hörte und dort nun ein Auto brennt. Der Auto wurde durch das Feuer erheblich beschädigt, ein danebenstehender Nissan in Mitleidenschaft gezogen. Das zuständige Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die Ermittlungen übernommen.