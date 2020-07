In der U-Bahn beleidigt

Nr. 1736

Zu einer fremdenfeindlichen Beleidigung soll es gestern Abend in der U-Bahn in Tempelhof gekommen sein. Eine 34-Jährige soll in einem Wagen der U-Bahnlinie U6 gegen 19.30 Uhr einen Mann wegen seiner Hautfarbe beleidigt haben. Im weiteren Verlauf soll ihr 45-jähriger Begleiter den Fahrgast gegen den Oberkörper geschlagen haben, um ihn beiseite zu schubsen. Eine Frau, die die Situation beruhigen wollte, soll dann von der 34-Jährigen mit der Faust geschlagen worden sein. Das Pärchen stieg an der Station Paradestraße aus der Bahn, konnte aber von alarmierten Einsatzkräften in der Nähe entdeckt werden. Bei dem Mann ergab eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,6 Promille, bei der Frau 2,2 Promille. Nach Aufnahme der Personalien konnten die beiden ihren Weg fortsetzen und müssen sich nun wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten. Der beleidigte Fahrgast sowie die geschlagene Frau hatten sich bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernt.