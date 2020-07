Motorrad nach Verkehrsunfall außer Betrieb genommen

Nr. 1729

Wegen eines deutlich überschrittenen TÜV-Termins nahmen Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 11 gestern Nachmittag nach einem Verkehrsunfall in Tegel ein Motorrad außer Betrieb. Zunächst kam es kurz nach 16 Uhr an der Einmündung Waidmannsluster Damm Ecke Buddestraße zur Kollision zwischen der Harley-Davidson und einem Fahrrad. Der 56 Jahre alte Radfahrer überquerte den Waidmannsluster Damm, weshalb der 61-jährige Kradfahrer bremsen musste, mit seiner Maschine ins Rutschen kam und auf die Fahrbahn stürzte, bevor beide Beteiligte zusammenstießen. Dabei erlitt der Fahrradfahrer Verletzungen am Kopf und der Motorradfahrer an der Hand sowie am Bein. Beide Männer wurden stationär im Krankenhaus aufgenommen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Termin zur Hauptuntersuchung bei dem Krad im September 2018 gewesen wäre, weshalb sie das Fahrzeug stilllegten.