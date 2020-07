Festnahme nach versuchtem Fahrraddiebstahl

Nr. 1725

In der vergangenen Nacht nahmen Polizisten einen Mann fest, der offenbar ein Fahrrad stehlen wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte ein 40-Jähriger gegen 1.30 Uhr den Verdächtigten in der Triftstraße, als dieser mit einer Flex an dem Schloss des abgestellten Fahrrades hantierte, sah den Funkenflug und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den zwischenzeitlich Geflüchteten in der Nähe aufspüren und festnehmen. An dem Schloss entdeckten die Polizisten frische Spuren. Der 50-Jährige, der in Berlin über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste sich einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen und wurde anschließend dem Polizeiabschnitt 17 überstellt.