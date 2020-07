Hund beißt Hund, Mensch schlägt Mensch

Nr. 1718

Zu einem Vorfall mit zwei Hunden kam es gestern Abend in Alt-Treptow. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 36-Jähriger gegen 18.30 Uhr an der Elsenstraße Ecke Heidelberger Straße unterwegs, als er seinen Pitbull-Mix nicht mehr beherrschen konnte, dieser sich losriss und den Terrier-Mix einer 37-Jährigen biss. In der weiteren Folge geriet der Mann mit der Frau sowie weiteren Passanten in Streit. Dabei biss der Pitbull einem 38-Jährigen in den Arm. Ein bis dahin Unbeteiligter schlug nun dem Hundebesitzer mit einer Holzlatte ins Gesicht. Anschließend entkam er unerkannt. Beide Männer wurden leicht verletzt, lehnten aber die vom Rettungsdienst angebotene medizinische Versorgung im Krankenhaus ab. Eine Atemalkoholmessung bei dem 36-Jährigen ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Die alarmierten Einsatzkräfte fertigten nach Aufnahme der Personalien Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzungen.