Autoreifen in Flammen

Nr. 1717

Anwohner löschten heute früh den brennenden Reifen eines Transporters in Neukölln. Die Zeugen bemerkten gegen 3.45 Uhr die Flammen an dem in der Warthestraße geparkten Fahrzeug, das auf ein Wohnungsunternehmen zugelassen ist. Mit Wasser aus Eimern konnten sie den Brand bekämpfen. Da eine politische Tatmotivation nicht auszuschließen ist, hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes Berlin die Ermittlungen übernommen.