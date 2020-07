Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1715

Heute Morgen erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Adlershof schwere Verletzungen. Der 79-Jährige befuhr gegen 9 Uhr mit seinem Rad die Radickestraße in Richtung Nipkowstraße. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es dann in Höhe der Straße Süßer Grund zu einer seitlichen Berührung mit einer 37-jährigen Radfahrerin, die in gleicher Richtung rechts neben ihm fuhr, gekommen sein. In der Folge stürzten beide auf die Straße. Der Senior musste in ein Krankenhaus gebracht werden, indem er aufgrund einer Oberschenkelfraktur stationär verblieb. Die am Unfall beteiligte Radfahrerin erlitt Hautabschürfungen und Hämatome an Armen sowie Beinen und konnte ohne Behandlung nach der Verkehrsunfallaufnahme ihren Weg fortsetzen. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsunfälle der Polizeidirektion 6.