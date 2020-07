Bei Überfall mit Messer verletzt

Nr. 1710

Bei einem Überfall in Charlottenburg-Nord erlitt ein 17-Jähriger in der vergangenen Nacht eine Stichverletzung. Der Passant war gegen 23.15 Uhr im Heckerdamm unterwegs, als ihn zwei Unbekannte ansprachen und sein Mobiltelefon forderten. Dem kam der Angesprochene nicht nach, sodass einer der Fremden nach dem Gerät greifen wollte, was der 17-Jährige verhinderte. Nun zückte der Komplize ein Messer und stach dem Jugendlichen ins Bein. Anschließend flüchtete das Duo ohne Beute in den Volkspark Jungfernheide. Der Verletzte kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Die Kriminalpolizei der Direktion 2 hat die Ermittlungen übernommen.