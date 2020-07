Bei Überfall demaskiert – Wer kennt den abgebildeten Mann?

Der Mitarbeiter erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen.

Wer kann Angaben zur Tat bzw. zu dem abgebildeten Tatverdächtigen oder seinem Aufenthaltsort machen?

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und sich noch nicht als Zeuge gemeldet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizeidirektion 5, Kommissariat 33, in der Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Telefonnummer (030) 4664–573310 oder (030) 4664–571100 (außerhalb der Bürodienstzeiten), per E-Mail, an die Internetwache der Berliner Polizei oder jede andere Polizeidienststelle.