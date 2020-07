Brand in Tiefgarage

Nr. 1700

Gestern Vormittag brannte in Charlottenburg ein Auto. Gegen 10.30 Uhr bemerkte ein Zeuge den in Flammen stehenden Chevrolet, der in einer Tiefgarage am Stuttgarter Platz abgestellt war. Brandbekämpfer löschten das Feuer, welches bereits auf einen danebenstehenden BMW übergegriffen hatte. Durch die starke Hitzeentwicklung wurde zudem ein Kia beschädigt. Mehrere weitere Fahrzeuge waren stark verrußt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Verletzt wurde niemand. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.