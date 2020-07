Nr. 1699

In der vergangenen Nacht brannte in Wedding ein Auto. Gegen 1.25 Uhr bemerkte eine Passantin am Dohnagestell einen geparkten, brennenden Mercedes. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Das Auto brannte vollständig aus. Durch die Hitzeentwicklung wurden zudem ein in der Nähe geparkter Mercedes sowie ein Wohnmobil, in welchem sich zum Brandzeitpunkt ein Mann befand, leicht beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr weckten den schlafenden Mann, so dass er das Fahrzeug unverletzt verlassen konnte. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt.