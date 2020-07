Senior bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1698

Heute Morgen wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Charlottenburg-Nord schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge überquerte der 85-Jährige gegen 8.55 Uhr an der Kreuzung Heckerdamm Ecke Kurt-Schumacher-Damm die Fahrbahn. Dabei wurde er vom BMW eines 23-Jährigen erfasst, der vom Heckerdamm kommend nach links abbog. Der Senior stürzte zu Boden und erlitt schwere Kopfverletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er zur Behandlung stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2.