Festnahme nach Drogenhandel

Nr. 1996

Polizeieinsatzkräfte der 13. Einsatzhundertschaft nahmen gestern Abend einen mutmaßlichen Drogenhändler in Friedrichshain fest. Nachdem sie um kurz vor 19 Uhr einen augenscheinlichen Drogenverkauf in einem Auto beobachteten, stoppten sie das Fahrzeug an der Ecke Boxhagener Straße/ Neue Bahnhofstraße, überprüften den Fahrer und nahmen ihn fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Wagens entdeckten sie unter anderem über zweihundert kleine Tütchen mit mutmaßlich Cannabis sowie Geld, welches vermutlich aus Drogenverkäufen stammt. Bei einer späteren Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten unter anderem weiteres Geld aus mutmaßlichen Betäubungsmittelverkäufen als auch weitere fast sechshundert Tütchen mit mutmaßlich Cannabis. Das Gesamtgewicht der beschlagnahmten Drogen beläuft sich auf über vier Kilogramm. Auch der VW des Mannes wurde als Tatmittel beschlagnahmt. Der 45-jährige Festgenommene wurde der Kriminalpolizei der Direktion 5 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.