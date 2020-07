Junger Mann bei Überfall schwer verletzt

Nr. 1694

Ein junger Mann wurde bei einem Raub in der vergangenen Nacht in Prenzlauer Berg schwer verletzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf ein Zeuge gegen 0.20 Uhr auf einem Weg im Mauerpark auf einen 18-Jährigen, der ihm gegenüber angab, mit einem Messer attackiert worden zu sein. In diesem Zusammenhang sollen mehrere Personen aus dem Park geflüchtet sein. Der junge Mann blutete stark am Oberkörper und wurde von dem Zeugen erstversorgt. Offenbar fehlten die Jacke als auch das Handy und das Portemonnaie des Mannes. Herbeigerufene Polizeieinsatzkräfte nahmen noch in der Nähe zwei Tatverdächtige fest. Der Verletzte kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus, wo seine Stichverletzungen stationär behandelt werden. Lebensgefahr besteht nicht. Die beiden Festgenommenen im Alter von 19 und 18 Jahren wurden der Kriminalpolizei der Direktion 5 überstellt, welche die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernommen hat.