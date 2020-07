Durchsuchungsbeschlüsse nach Handel mit Betäubungsmitteln vollstreckt

Charlottenburg-Wilmersdorf / Spandau / Mitte / Reinickendorf

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1692

Nach intensiven Ermittlungen des Drogendezernats des Landeskriminalamtes Berlin und der Staatsanwaltschaft Berlin wurden gestern früh ab 6 Uhr vierzehn Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Einsatzkräfte vollstreckten die Beschlüsse in acht Wohnungen in Charlottenburg, zwei Wohnungen in Wilmersdorf, einer Wohnung in Spandau und einer in Reinickendorf. Darüber hinaus waren ein Spätkauf in der Guerickestraße in Charlottenburg und ein Spätkauf im Alt-Moabit in Moabit im Visier der Polizistinnen und Polizisten. Bei den Durchsuchungen entdeckten und beschlagnahmten die eingesetzten Polizeikräfte unter anderem rund sieben Kilogramm Marihuana, 40 Gramm Kokain, zwei Kleinplantagen mit Plantagenutensilien, diverser Goldschmuck und Rolex-Uhren sowie Bargeld. Das Verfahren richtet sich gegen zwei Männer im Alter von 41 und 37 Jahren sowie gegen zwei 31-jährige Männer. Die mutmaßlichen Drogenhändler wurden vorläufig festgenommen. Während drei von ihnen heute zum Erlass eines Haftbefehls einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, wurde ihr mutmaßlicher 41-jähriger Mittäter entlassen. Rund 100 Einsatzkräfte der Polizei Berlin waren im Einsatz. Dabei wurden sie von Rauschmittelspürhunden unterstützt.