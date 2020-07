Mutmaßliche Räuber festgenommen

Neukölln / Friedrichshain-Kreuzberg

Bei Raubüberfällen in Neukölln und Friedrichshain hat die Polizei in der vergangenen Nacht mehrere Tatverdächtige festgenommen.

Nr. 1687

Zwei Unbekannte sprachen vor einem Kiosk in der Kienitzer Straße gegen 1.20 Uhr einen 31-Jährigen an und lockten ihn unter einem Vorwand zu seiner eigenen Wohnung in gleicher Straße. Dort warteten bereits drei weitere Komplizen. Mit Gewaltandrohung verschaffte sich das Quintett Zutritt zu der Wohnung, wo sie die Herausgabe von Gegenständen verlangten. Die Forderung unterstrichen sie mit einem vorgehaltenen Messer sowie Schlägen und Tritten. Zwischenzeitlich von Zeugen alarmierte Polizisten beendeten die Szenerie und nahmen drei Männer im Alter von 22, 25 und 27 Jahren fest, während den beiden anderen Ttaverdächtigen die Flucht gelang. Die Festgenommenen wurden erkennungsdienstlich behandelt und anschließend der Kriminalpolizei überstellt. Der 31-Jährige wurde nur leicht verletzt, und brauchte keine medizinische Behandlung.

Nr. 1688

Gegen 3 Uhr wurden einem 23-Jährigen in der Tamara-Danz-Straße aus einer vierköpfigen Gruppe Drogen zum Kauf angeboten, was der Angesprochene ablehnte. In der weiteren Folge schubsten ihn zwei Männer aus der Gruppe, schlugen ihm ins Gesicht, entwendeten Gegenstände aus seiner Umhängetasche und ergriffen die Flucht. Der Überfallene rannte dem Duo hinterher und alarmierte die Polizei, die die Flüchtenden kurz darauf festnahm. Die beiden 21 und 22 Jahre alten Männer wurden dem Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 überstellt.