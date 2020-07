Nr. 1685

Unbekannte steckten in der vergangenen Nacht in Hellersdorf einen Autoreifen in Brand. Passanten bemerkten gegen 22.50 Uhr die Flammen an dem in der Schneeberger Straße geparkten Renault und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Durch das rasche Ablöschen wurde der Wagen nur leicht beschädigt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes hat die weiteren Ermittlungen übernommen.