Nr. 1683

Gestern Abend brannte in Prenzlauer Berg ein Wohnanhänger nahezu vollständig aus. Gegen 20.30 Uhr riefen Passanten die Polizei und die Feuerwehr in die Greifswalder Straße, nachdem sie an dem abgestellten Anhänger Flammen und starken Rauch wahrgenommen hatten. Brandbekämpfer löschten das Feuer. Verletzt wurde niemand. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen übernahm ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes.