Festnahme von zwei mutmaßlichen Autodieben

Berlin/Brandenburg

Nr. 1676

Polizeieinsatzkräfte nahmen gestern Nachmittag in Marzahn und Frankfurt/Oder zwei mutmaßliche Autodiebe fest. Gegen 13:45 Uhr stellten Beamte des Polizeiabschnitts 62 in Marzahn drei Personen fest, die in einem Skoda in einem Wohngebiet in Marzahn auffällig umherfuhren, im weiteren Verlauf ausstiegen und teilweise getrennt ihren Weg zu Fuß fortsetzten.

Im Belziger Ring konnte durch die Beamten beobachtet werden, wie sich ein Mann aus der zuvor beobachteten Personengruppe heraus zu einem Audi begab und kurz darauf zunächst unerkannt damit wegfuhr. Eine spätere Überprüfung ergab, dass das am Audi angebrachte Kennzeichen auf ein anderes Fahrzeug zugelassen ist und das Auto in der vergangenen Nacht in Hellersdorf entwendet wurde. Gegen 16.30 Uhr entdeckten Beamte der Bundespolizei das entwendete Fahrzeug in der Slubicer Straße in Frankfurt/Oder und hielten den Fahrer kurz vor der polnischen Grenze an. Da das Fahrzeug augenscheinliche Aufbruchspuren aufwies, nahmen die Beamten den 34-jährigen Fahrer fest.

Währenddessen hielten sich die beiden mutmaßlichen Komplizen des Festgenommen weiter in dem Wohngebiet auf und stiegen wieder den Skoda ein, mit dem das Trio zuvor erschienen war. Nach einer kurzen Fahrt hielt das Fahrzeug in der Kölpiner Straße neben einem Audi an und der Beifahrer stieg aus. Anschließend stieg er in den Wagen ein und fuhr los.

Wegen des Verdachts des Autodiebstahls hielten die Polizeieinsatzkräfte den Fahrer des Audi an und nahmen den 37-Jährigen fest. Wie sich herausstellte, wurde der Audi tatsächlich bereits Anfang Dezember 2019 in Marzahn entwendet.

Der Mann mit dem Skoda flüchtete.

Die beiden Festgenommenen sollen noch heute einem Haftrichter zum Erlass von Haftbefehlen vorgeführt werden. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt das Fachkommissariat beim Landeskriminalamt.