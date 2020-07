Nach räuberischer Erpressung – Tatverdächtiger mit Bild gesucht

Nr. 1682

Mit der Veröffentlichung eines Bildes sucht das Landeskriminalamt nach einem Unbekannten. Dieser steht im Verdacht in den frühen Morgenstunden des 7. Februar 2020 von zwei jungen Frauen, die Fahrgäste in seinem Taxi gewesen sein sollen, einen erhöhten Fahrpreis erpresst zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die beiden 24-Jährigen das Großraumtaxi gegen 5 Uhr am Warschauer Platz bestiegen haben. Am Fahrziel in der Frankfurter Allee in Friedrichshain soll der Gesuchte dann einen höheren Preis, als zuvor vereinbart, verlangt haben. Dieser Forderung soll er Nachdruck verliehen haben, indem er eine der beiden Frauen gewaltsam am Arm festgehalten haben soll.